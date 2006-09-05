Олимпийская чемпионка Афин должна доказать свою силу

Олимпийская чемпионка в плавании на 100 метров брассом Ло Сюэцзюань рискует не попасть в состав сборной Китая на Азиатских играх, которые пройдут в декабре этого года в Катаре. Несмотря на то, что спортсменка выполнила обязательное требование для попадания в сборную - заняла второе место на чемпионате страны, руководители команды остались недовольны показанным ею результатом. Ло Сюэцзюань проплыла свою коронную дистанцию за 1.09,14 - существенно медленнее, чем на Олимпиаде-2004 (1.06,64). Теперь чемпионке придется доказывать свое право на место в команде на тренировках, пишет «Спорт-Экспресс»