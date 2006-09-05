Бокс: у Байсангурова сменился соперник

Cменился соперник обладателя молодежного чемпионского титула IBF в первом среднем весе россиянина Заура Байсангурова. Об этом сообщил менеджер россиянина Александр Красюк. «Титульный бой пройдет не с аргентинцем Хавьером Альберто Мамани, как было объявлено ранее, а с мексиканцем Марко Антонио Рубио, — сообщил Красюк. — В последнем своем поединке в Южной Америке Мамани, к сожалению, получил рассечение и отказался от боя с Байсангуровым. Но замена ему нашлась довольно скоро. Исполнительный секретарь WBC Маурисио Сулейман сообщил нам, что к нему обращались представители Рубио, правами на которого владеет промоутерская компания Оскара де Ла Хойи Golden Boy Promotions, с просьбой помочь в организации боя его подопечного. Мы с ними встретились, обговорили все детали и ударили по рукам», передает «Спорт-Экспресс»

Напомним, что свой предыдущий поединок 26-летний Рубио проводил против бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Касима Оумы и проиграл разделенным решением судей, а боем ранее одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде над россиянином Асланом Кодзоевым.