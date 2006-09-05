Шумахер настроен только на победы

Лидер Ferrari Михаэль Шумахер намерен выиграть оставшиеся 4 гонки. Сейчас он проигрывает Фернандо Алонсо 12 очков, и четыре победы позволят ему, как минимум, отыграть 8 очков. Очевидно, многое будет зависеть и от его партнера Фелипе Массы, который уже выразил готовность подчиниться командным приказам, сообщает «Мир Формулы-1»

Михаэль Шумахер: “Мы намерены атаковать Renault в оставшихся гонках – это единственная наша возможность выиграть чемпионат. Ferrari не впервые в такой ситуации, опыт прошедших сезонов поможет команде. Еще четыре гонки, и все может измениться. Думаю, у нас хорошие шансы на оба титула”.

Шумахер в очередной раз подтвердил, что заявление о своем будущем он сделает после окончания гонки в Монце: “Я прошу, чтобы меня не беспокоили расспросами по ходу уик-энда. Как и было обещано, заявление будет после финиша гонки”.