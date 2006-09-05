Букмекеры сделали ставку на Баттона

Казалось ставки букмекеров на первую победу Дженсона Баттона ушли в прошлое, ведь в Венгрии англичанин выиграл свою первую гонку, но варианты еще остались — сегодня организаторы Гран-при Великобритании в Сильверстоуне пообещали вернуть 50 фунтов от стоимости билета на гонку, если в Сильверстоуне '07 победит именно Дженсон, сообщает F1News.Ru

Ричард Филипс: "Британская публика не любит перемен и мы рады, что национальный Гран-при вернулся к своим привычным срокам. Было бы здорово увидеть в июле победу одного из британцев, Баттона и Култхарда всегда тепло поддерживали на трибунах и на этот раз мы готовы вернуть болельщикам по 50 фунтов от стоимости каждого взрослого билета на гонку, если Дженс ее выиграет".