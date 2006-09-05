Хиддинк намерен покинуть сборную России в 2008

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк перед первым матчем отборочного турнира Евро-2008 признался, что покинет команду в 2008 году. Контракт голландского наставника подписан по схеме 2+2, то есть через два года он может быть продлен, однако Хиддинк заявил, что не собирается оставаться на "второй срок".

По окончании работы в России 60-летний специалист намерен возглавить один из клубов английской премьер-лиги. В интервью британскому изданию The Guardian Хиддинк подчеркнул, что в Англии - лучшая футбольная атмосфера в мире, а он всегда придавал этому аспекту игры большое значение, передает «Лента.ru»

Тем не менее, голландец опроверг слухи о том, что Роман Абрамович, ставший инициатором его приезда в Россию, готовит таким образом смену главному тренеру "Челси" Жозе Моуринью. Хиддинк подтвердил, что поддерживает контакты с владельцем лондонского клуба, но не вел переговоров о работе в "Челси".

Любопытно, что The Guardian очень мало цитирует тренера сборной России. Большая часть интервью, в том числе и фрагмент, касающийся будущего Хиддинка в российской команде, пересказана от третьего лица. Матч с хорватами, который станет для россиян первым в отборочном цикле Евро-2008, начнется в среду в 19:00 на московском стадионе "Локомотив".