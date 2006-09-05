Honda определится с мотором в пятницу

На тестах в Монце Honda опробовала новую версию мотора, соответствующую спецификациям на сезон 2007 года. Команда планировала использовать ее в оставшихся Гран-при, чтобы избавиться от замеченных недостатков до "замораживания" регламента и передачи образцов в FIA, но новый мотор на машине Рубенса сгорел после 1200 км дистанции и у инженеров появились сомнения по поводу его надежности. Информация сейчас обрабатывается, новинка активно обкатывается на стендах и о своем решении команда объявит перед началом уик-энда, сообщает F1News.Ru

Сухеи Накамото, Honda: "Мы будем ждать до последнего, до утра пятницы, если это необходимо. Если появится хотя бы небольшая уверенность в том, что новая версия мотора выдержит дистанцию двух Гран-при, то мы будем использовать его в этот уик-энд. 1200 км — это низший предел надежности двигателя, нам хотелось бы большего".