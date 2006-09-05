Мутко пообещал интересную игру с хорватами

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что в отборочном матче Евро-2008 против сборной Хорватии сборная России покажет интересный футбол с хорошим результатом, передает «Советский Спорт». Об этом Мутко заявил перед началом тренировки сборной России на московском стадионе «Динамо».

«Нас не должны интересовать проблемы сборной Хорватии. В первую очередь мы должны сосредоточиться на своей игре и подготовке к предстоящему матчу. Впереди у нас длительный цикл из 12 матчей. Надо их успешно сыграть и решить главную задачу (выход на Евро-2008). Ребята это понимают. Сегодня у нас в сборной собраны лучшие футболисты, образованные, интеллигентные, которые любят свою страну и хотят за нее играть. Я горжусь ими и надеюсь, что завтра они покажут все на что способны, и мы увидим интересный футбол с положительным для нас результатом», - сказал Мутко.

Мутко также заверил, что не стоит беспокоиться за состояние поля на столичной арене «Локомотив», которое ухудшилось после проведения финального матча чемпионата мира среди девушек и частых дождей: «По полю все меры приняты. Специалисты приложили максимум усилий».

Напомним, что матч между сборными России и Хорватии состоится 6 сентября.