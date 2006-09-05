Топпмеллер: Сборная Грузии настроена на победу в Киеве

Сборная Грузии оправилась после поражения от команды Франции и готова сыграть в Киеве самым лучшим образом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер грузинской сборной Клаус Топпмеллер, передает корреспондент «Главреда».



Топпмеллер: «Мы осознаем, что играть придется с командой, вошедшей в восьмерку лучших на Чемпионате мира, наряду с Италией, Францией и др. Поэтому в сборной Грузии настроены сконцентрировать все свои силы, чтобы выглядеть достойно. Своим игрокам я говорил, что в нашей группе возможно все. От любой команды можно ожидать сюрприза. Но мы приложим все усилия, чтобы заработать очки и в этой выездной игре. После поражения от французов мы проанализировали наши ошибки и постараемся их избежать в предстоящей игре с Украиной. Что касается сборной Украины, то мы внимательно пересмотрели записи ее игр на Чемпионате мира и недавней игры с Азербайджаном».