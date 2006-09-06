Вместо Кличко Бриггс пообещал нокаутировать Ляховича

Американский телеканал Showtime официально анонсировал назначенный на 4 ноября поединок за титул WBO в супертяжелом весе между его обладателем белорусом Сергеем Ляховичем и американским боксером Шэнноном Бриггсом.



Бриггс, который до начала переговоров с Ляховичем был практически уверен в том, что в ноябре встретится с чемпионом IBF Владимиром Кличко, однако раздосадованный действиями представителей украинского боксера подписал контракт с Доном Кингом, а затем и с Ляховичем, заявил, что после нескольких месяцев ожидания и неопределенности еще больше ценит предоставившуюся возможность завоевать титул чемпиона мира и уверен в том, что ему удасться нокаутировать Ляховича.



«Я очень уважаю Сергея, он настоящий чемпион мира. Он победил Брюстера, который победил Кличко, и это делает его одним из сильнейших в дивизионе, — сказал Бриггс. — Это будет захватывающий поединок на всем его протяжении. Мне он видится наполненным действиями и мощными атаками, и я выйду из него победителем, нокаутировав его где-то в середине боя».



Бриггс отметил, что его подготовка к поединку с Ляховичем не будет отличаться от той, что они планировали провести для боя с Кличко, за исключением подбора других спарринг-партнеров. Американский боксер добавил, что собирается тренироваться в условиях высокогорья, и пообещал, что выйдет на ринг в своей лучшей форме. Не обошел он стороной и вопрос о национальной гордости американских супертяжеловесов, которые уступили все основные титулы выходцам из стран бывшего СССР.

«Мне не нужны дополнительные стимулы, однако возвращение титулов назад в США очень важно для меня. Предполагалось, что Рахман станет «последней линией обороны», что ж, тогда я стану «первой линией нападения», — заявил Бриггс, сообщает ALLBoxing.ru.