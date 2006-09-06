Бокс. Питер готов «разорвать» Маскаева

Нигерийский тяжеловес Самуэль Питер, после победы над Джеймсом Тоуни ставший обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, надеется встретится с обладателем титула россиянином Олегом Маскаевым ещё до конца 2006 года, сообщает ALLBoxing.ru.



"Сейчас мы хотим поединка с Маскаевым, - заявил промоутер нигерийца Дино Дува. - Я свяжусь с Дэннисом Раппапортом, чтобы немедленно начать переговоры о бое. Сэм готов провести поединок с Маскаевым прямо сейчас, и бой за титул WBC единственная вещь, о которой он сейчас думает".