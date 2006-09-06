«Динамо» (Киев) заявило игроков на групповой тур Лиги чемпионов

Главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко определился с игроками, которых сможет задействовать в матчах группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что на этой стадии еврокубкового турнира динамовцам будут противостоять «Реал» (Мадрид, Испания), «Лион» (Франция) и «Стяуа» (Бухарест, Румыния).
В заявке «Динамо» 30 исполнителей. В списке «А» 25 футболистов, еще пятеро проходят по списку «В», как родившиеся позже 1 января 1985 года и которые на время внесения в заявку выступали за клуб не менее двух лет.
Список «А»:
Вратари:
1.Александр Шовковский
21.Тарас Луценко
55.Александр Рыбка
Защитники:
4.Родольфо (Бразилия)
6.Горан Саблич (Хорватия)
26.Андрей Несмачный
27.Владислав Ващук
30.Бадр Эль Каддури (Марокко)
32.Горан Гавранчич (Сербия)
44.Родриго (Бразилия)
81.Марьян Маркович (Сербия)
Полузащитники:
5.Сергей Ребров
7.Корреа (Бразилия)
8.Валентин Белькевич (Беларусь)
10.Флорин Чернат (Румыния)
14.Руслан Ротань
15.Диого Ринкон (Бразилия)
17.Тарас Михалик
20.Олег Гусев
37.Айила Юссуф (Нигерия)
40.Харрисон Отальваро (Колумбия)
Нападающие:
9.Клебер (Бразилия)
11.Хосе Морено (Колумбия)
16.Максим Шацких (Узбекистан)
23.Марис Верпаковскис (Латвия)
Список «В»:
Защитники:
29.Виталий Мандзюк
39.Денис Дедечко
Нападающие:
25.Артем Милевский
78.Владимир Лысенко
88.Александр Алиев
Об этом сообщает пресс-служба ФК «Динамо (Киев)».