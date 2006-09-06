«Динамо» (Киев) заявило игроков на групповой тур Лиги чемпионов

Главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко определился с игроками, которых сможет задействовать в матчах группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что на этой стадии еврокубкового турнира динамовцам будут противостоять «Реал» (Мадрид, Испания), «Лион» (Франция) и «Стяуа» (Бухарест, Румыния).



В заявке «Динамо» 30 исполнителей. В списке «А» 25 футболистов, еще пятеро проходят по списку «В», как родившиеся позже 1 января 1985 года и которые на время внесения в заявку выступали за клуб не менее двух лет.



Список «А»:



Вратари:

1.Александр Шовковский

21.Тарас Луценко

55.Александр Рыбка



Защитники:

4.Родольфо (Бразилия)

6.Горан Саблич (Хорватия)

26.Андрей Несмачный

27.Владислав Ващук

30.Бадр Эль Каддури (Марокко)

32.Горан Гавранчич (Сербия)

44.Родриго (Бразилия)

81.Марьян Маркович (Сербия)



Полузащитники:

5.Сергей Ребров

7.Корреа (Бразилия)

8.Валентин Белькевич (Беларусь)

10.Флорин Чернат (Румыния)

14.Руслан Ротань

15.Диого Ринкон (Бразилия)

17.Тарас Михалик

20.Олег Гусев

37.Айила Юссуф (Нигерия)

40.Харрисон Отальваро (Колумбия)



Нападающие:

9.Клебер (Бразилия)

11.Хосе Морено (Колумбия)

16.Максим Шацких (Узбекистан)

23.Марис Верпаковскис (Латвия)



Список «В»:



Защитники:

29.Виталий Мандзюк

39.Денис Дедечко



Нападающие:

25.Артем Милевский

78.Владимир Лысенко

88.Александр Алиев



Об этом сообщает пресс-служба ФК «Динамо (Киев)».