«Динамо» (Киев) поднялось в рейтинге на 27 позиций

В новом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в котором подведены итоги выступлений ведущих клубов мира в период с 1 сентября 2005 года по 31 августа 2006 года, киевское «Динамо» занимает 46-е место.



Это на 27 позиций выше, чем в предыдущем рейтинг-листе, опубликованном месяц назад, передает ФК «Динамо (Киев)».



Возглавляет рейтинг «Барселона», далее расположился еще один испанский клуб «Севилья». Замыкают тройку лидеров бразильский «Интернасьональ» и итальянский «Интер», имеющие равное количество баллов.



Кроме «Динамо» в рейтинг-лист 350-ти ведущих клубов мира включены четыре украинских представителя. «Шахтер» занимает 32-е место, «Днепр» 137-е, запорожский «Металлург» 144-е, а «Ильичевец» 272-е.