Терри: Абрамович – потрясающий человек

О чем говорят футболисты, когда приезжают в сборные? По словам Джона Терри, они иногда обсуждают владельцев клубов.



Капитан сборной Англии готовится вместе с командой к матчу с Македонией после уверенной победы над Андоррой. Во время сбора Джон Терри рассказал партнерам о владельце "Челси" Романе Абрамовиче.



"Я рассказал партнерам по сборной Англии, насколько мы благодарны ему за то, что он сделал", - сказал Терри.



"Многие владельцы клубов находятся за сценой, они не общаются с футболистами. Мы рассказываем ребятам из сборной, что Абрамович может прийти на тренировку или, например, просто встретиться с игроками".



"В Америке он был на каждой нашей тренировке, в это сложно поверить. После матчей он может обсудить с нами игру. Он пытается разобраться в тактике. Он потрясающий человек. Очень приятно быть с ним знакомым".



"Мистер Абрамович полностью доверяет тренеру. Он не тратит деньги на быстрые успехи, он работает на долгосрочную перспективу", - сказал Джон в интервью Chelsea TV, передает официальный сайт ФК «Челси».