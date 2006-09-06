Малкин заключил контракт с «Питтсбург пингвинз»

20-летний хоккеист Евгений Малкин, игравший в прошлом сезоне за магнитогорский "Металлург", заключил трехлетний контракт с питтсбургским клубом НХЛ "Пингвинз".



Об этом сообщила канадская телекомпания Си-Би-Си. Последние четыре сезона "Пингвинз" занимали последние места в атлантическом дивизионе НХЛ. "Я никогда не скрывал желания приехать в Северную Америку и быть здесь одним из лучших", - заявил Малкин через переводчика.



По сообщению Си-Би-Си, Малкин, "будет получать базовую ставку в 984.200 долларов, однако может зарабатывать до 4 млн долларов, если использует все возможные бонусы". Условия его контракта практически точно повторяют те, которые были предоставлены Александру Овечкину, сыгравшему в прошлом сезоне за вашингтонскую команду "Кэпитолз", передает ИТАР-ТАСС.