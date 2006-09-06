Спартаковец Жедер не жалеет о драке с ЦСКА

Новичок "Спартака" Жедер дал интервью газете "Футбол.Хоккей". В нём он, в частности, рассказал о драке во время матча "Сатурн" - ЦСКА двухлетней давности.



"Ни у меня, ни у кого-то из футболистов «Сатурна», принимавших участие в драке с ЦСКА, не изменилось отношение к ней. Армейцы весь матч вели себя вызывающе. Они приехали в гости, но не уважали ни нас, ни зрителей. Постоянно говорили какие-то неприятные вещи, били исподтишка, провоцировали. Судья на это не реагировал, потому в конце все и выплеснулось в большую драку", - рассказал Жедер.



"С «Сатурном» мне ни разу не удалось обыграть ЦСКА; надеюсь, со «Спартаком» это, наконец, получится", - добавил бразилец, передает «Газета.Ru».