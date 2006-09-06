Игрока «Шахтера» лишили премии за ЧМ в Германии

Дисциплинарная комиссия Хорватского футбольного союза оштрафовала на 30 000 кун (более 5 тысяч $) игроков национальной сборной Дарио Срна, Ивицу Олича и Бошко Балабана за нарушение спортивного режима, когда они вернулись в тренировочный лагерь сборной Хорватии с загребской дискотеки в шесть утра.



Это максимальное наказание за подобные нарушения, но президент ХФС Влатко Маркович объявил, что провинившиеся кроме этого не получат премиальные деньги, положенные за участие в чемпионате мира в Германии, а это 50 000 швейцарских франка.



«Наказание было минимальным и будет увеличено Исполнительным комитетом, - заявил Маркович. – Если футболисты не считают себя игроками сборной, то не имеют права на вознаграждение. Окончательное решение будет принято на днях», передает Террикон.



«Наши действия были спонтанными. Мы не хотели подрывать авторитет игроков национальной команды, - оправдывался Бошко Балабан. – Мы примем любое решение Комиссии».