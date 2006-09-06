Каспаров окончательно «завязывает» с шахматами

Лидер ОГФ Гарри Каспаров не намерен возвращаться в спорт. "Нет, я принял окончательное решение – сменить род деятельности. Я продолжаю работать над шахматными книгами серии "Мои великие предшественники", сейчас в процессе сдачи шестой том, еще столько же будет написано в течение нескольких лет.



Заинтересованно слежу за шахматной жизнью, турнирами, но уже – как сторонний наблюдатель. В шахматах добился даже большего, о чем мог мечтать, и мне кажется, человек всегда должен пытаться раздвигать свои горизонты. Если мне простят некую напыщенность выражения – то 25 лет я защищал цвета своей страны, считаю, что сейчас делаю то же самое", – сказал Каспаров «Газете.Ru».



"За последние 30 лет, в после-фишеровскую эпоху - в шахматах произошла полномасштабная профессиональная революция. Связанная с методами подготовки, с углублением дебютных анализов, появлением компьютеров. Сегодня гроссмейстер-тинэйджер, благодаря этим компьютерным базам, знает больше о шахматах, чем Фишер 35 лет назад. То есть, содержание шахмат - оно изменилось в сторону большей динамичности, сегодня требуется больше энергии, что, соответственно, понижает средний возраст шахматной элиты. А способы управления, менеджмент - остались в том, далеком, советском административном прошлом", – отметил Каспаров, комментируя конфликт с ФИДЕ.