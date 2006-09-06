Армянским фигуристам угрожают дисквалификацией

6 сентября 2006, 13:18

На официальном сайте Международного cоюза конькобежцев опубликовано письмо № 1416 «Телевизионные программы фигурного катания знаменитостей», в котором всем фигуристам и иным официальным лицам (судьям, техническим специалистам и т.п.) под угрозой отлучения от официальных соревнований ИСУ (в том числе Олимпийских игр) рекомендовано не принимать участия в телевизионных шоу, где есть элементы судейства.

Вот что сказано в письме: «В ответ на запросы членов Совет ИСУ изучил некоторые нынешние телепрограммы в разных странах, в которых вместе выступают фигуристы и знаменитости. В некоторых из этих программ происходит состязание – с критериями судейства, системой жюри, в том числе голосование посредством телефонных звонков и по электронной почте. Результаты «судейства» объявляются, призы вручаются. И хотя эти программы рекламируются как развлекательные, но с точки зрения ИСУ, это – «соревнования».

Соответственно, если в такой программе имеется а) судейство любого рода и б) международный состав участников и/или официальные лица по меньшей из мере двух стран-членов ИСУ, то программа считается международным соревнованием, на проведение которого требуется получить разрешение ИСУ».
При это участие профессионального фигуриста или официального лица в таком соревновании (проводящемся без санкции ИСУ) рассматривается как нарушение правил. И в результате участник телешоу может потерять право участвовать в соревнованиях ИСУ и в Олимпийских играх.

Если нет международного участия спортсменов или официальных лиц, то такой телепрограмме не требуется разрешение ИСУ, достаточно разрешения национальной федерации. Более того, ИСУ рекомендует всем спортсменам и официальным лицам не участвовать в таких телепрограммах, даже если они разрешены национальной федерацией.

Как сообщает «Комсомольская правда», это письмо наделало много шуму в двух российских телешоу - «Танцы на льду» (канал «Россия») и «Звезды на льду» (Первый канал). У «Первого» канала проблем не предвидится – там полностью российский состав фигуристов, а вот у «России» в шоу принимают участие члены сборной Армении по фигурному катанию Анастасия Гребенкина и Вазген Азроян.

Анастасия Гребенкина о возможных проблемах с продолжением спортивной карьеры была совершенно не в курсе: «Никто не ставил нас в известность, что у нас с Вазгеном могут возникнуть проблемы. - Мы ничего не знали о том, что нас могут из-за шоу снять с соревнований! Нам разрешила армянская Федерация фигурного катания. Мы же не знали, что нужно еще разрешение Международного союза!».

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