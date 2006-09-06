«Динамо» и «Шахтер» разоряют фанаты

В связи с участием наших команд в еврокубках на вчерашнем бюро ПФЛ были внесены изменения в календарь Чемпионата Украины.



Матч 8-ого тура «Ворскла» - «Динамо» состоится не 23 сентября, а днем раньше. Из-за этого пришлось переносить матч 7-ого тура между «Карпатами» и «Ворсклой» с 17-ого на 16-е сентября, чтобы у полтавчан было время отдохнуть. Сегодня в экстренном режиме перенесли и матч "Шахтер" - "Таврия", который вместо 16-ого сместили на 17-е сентября. Начало поединка в 17.00. Также перенесен матч 8-ого тура между донецким и запорожским «Металлургами», которые сыгрют 23 сентября. Изменения соответственно коснулись и графика телетрансляций.



Бюро ПФЛ в очередной раз оштрафовала некоторые клубы, которые пострадали из-за своих буйных болельщиков. На в 500 у.е. наказаны «Динамо» и «Шахтер». На тысячу - «Днепр», болельщики которого непристойно выражались в адрес главного арбитра одного из матчей.



Не смогли футбольные чиновники вынести вердикт по делу представителей «Кривбасса» и «Черноморца» - Александра Косевича и Олега Маруса соответственно. Рейс делегата ФФУ того матча Виктора Звягинцева задержался, так что в «драке» Косевича и Маруса пока невозможно поставить точку, сообщает сайт ПФЛ Украины.