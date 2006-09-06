«Шахтер» заявил игроков на Лигу чемпионов

12 сентября в Риме матчем против местного клуба «Рома» «Шахтер» начнет свои выступления в групповом турнире Лиги чемпионов 2006-2007. Вашему вниманию предлагается заявочный список донецкой команды на участие в самом престижном континентальном клубном турнире. Всего в состав включено 30 игроков: 3 вратаря, 8 защитников, 13 полузащитников и 6 нападающих. В заявке фигурирует 14 граждан Украины, 6 бразильцев, по 2 представителя Хорватии, Сербии, Румынии, Нигерии и по 1 поляку и чеху. 5 молодых игроков проходят по списку «Б».



Вратари



№ 1 Стипе Плетикоса (Хорватия)

№ 12 Дмитрий Шутков (Украина)

№ 35 Богдан Шуст (Украина)



Защитники



№ 3 Томаш Хюбшман (Чехия)

№ 5 Александр Кучер (Украина)

№ 8 Леонардо (Бразилия)

№ 13 Вячеслав Шевчук (Украина)

№ 18 Мариуш Левандовски (Польша)

№ 26 Разван Рац (Румыния)

№ 27 Дмитрий Чигринский * (Украина)

№ 32 Вячеслав Свидерский (Украина)



Полузащитники



№ 4 Анатолий Тимощук (Украина)

№ 6 Игор Дуляй (Сербия)

№ 7 Фернандиньо (Бразилия)

№ 9 Матузалем (Бразилия)

№ 10 Звонимир Вукич (Сербия)

№ 19 Алексей Гай (Украина)

№ 33 Дарио Срна (Хорватия)

№ 36 Элано (Бразилия)

№ 37 Сергей Ткаченко (Украина)

№ 38 Жадсон (Бразилия)

№ 40 Александр Мирошниченко * (Украина)

№ 41 Сергей Шевчук * (Украина)

№ 42 Андрей Шибко * (Украина)



Нападающие



№ 11 Андрей Воробей (Украина)

№ 15 Эммануэль Окодува (Нигерия)

№ 17 Джулиус Агахова (Нигерия)

№ 20 Алексей Белик (Украина)

№ 25 Брандау (Бразилия)

№ 29 Чиприан Марика * (Румыния)



Об этом сообщает ФК«Шахтер».