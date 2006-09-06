Андрей Сердинов признан лучшим спортсменом Украины

С ноября 2005 года Национальный олимпийский комитет Украины ежемесячно определяет лучшего спортсмена страны. По решению Экспертной комиссии, «Лучшим спортсменом августа 2006 г.» стал Андрей Сердинов – обладатель трех наград различного достоинства на ЧЕ по плаваниюв Будапеште.



Об этом «Главреду» сообщили из НОК Украины. Напомним, что ранее лучними спортсменами страны признавались боксер Исмаил Силлах, пловец Олег Лисогор, фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров, биатлонистка Лилия Ефремова, легкоатлет Иван Гешко, яхтсмен Максим Оберемко, стрелок Юрий Сухоруков.