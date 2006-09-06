Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Хорватия

Российские и международные букмекерские конторы считают сборную России по футболу явным фаворитом в матче с Хорватией. Коэффициенты на победу россиян у европейских и местных букмекеров примерно одинаковы и колеблются в пределах от 10/11 до 4/5. Ставки на хорватов принимаются из расчета около 3/1.

Что касается точного исхода матча, то наиболее вероятным считается результат 1:0 в пользу хозяев поля. По мнению букмекеров, игра получится малорезультативной и в ней будет забито два или меньше мячей. Наиболее вероятным автором гола в сборной России называется форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко.

Матч Россия - Хорватия станет для обеих сборных первым в отборочном турнире Евро-2008. Остальные команды из группы Е (Англия, Израиль, Македония, Эстония и Андорра) уже провели хотя бы по одной игре. 6 сентября также встретятся Израиль с Андоррой и Македония с Англией, пишет «Лента.ru»