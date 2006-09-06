Смертин стал учителем физкультуры

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин получил диплом педагога по физической культуре. Спортсмен защитил работу в Барнаульском педагогическом университете еще в июне, но долгое время не мог получить диплом из-за занятости в московском "Динамо" и национальной команде, передает «Лента.ru»

"В дипломе у него сплошные пятерки и четверки, и лишь одна оценка "удовлетворительно" - по теории физической культуры. Сразу видно, что футболист не теоретик, а практик", - отмечается в сообщении на официальном сайте Смертина.

Дипломная работа полузащитника называлась "Оценка соревновательной деятельности футболистов", а сделана она была на основе анализа игр сборной России в отборочном турнире чемпионата мира - 2006. Дипломная оценка Смертина - "четверка". Напомним, что российская команда не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2006.

В настоящее время полузащитник остается одним из лидеров сборной, но принять участия в матче отборочного турнира Евро-2008 с Хорватией не сможет из-за травмы. Игра начнется в среду в 19:00 на столичном стадионе "Локомотив".