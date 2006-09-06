Теннис: Федерер отказал Надалю

Лидер мужского тенниса Роже Федерер отклонил предложение своего главного преследователя Рафаэля Надаля выступить вместе в парном разряде. Испанец хотел бы сыграть с первой ракеткой мира на представительных соревнованиях в Мадриде, запланированных на октябрь, сообщает «Лента.ru»

Федерер признался, что идея Надаля ему нравится, однако решил сосредоточиться на выступлениях в одиночном разряде, а также на матче Кубка Дэвиса в составе сборной Швейцарии. С 22 по 24 сентября швейцарцам предстоит провести квалификационный матч с Сербией и Черногорией, а главным событием на финише сезона для Федерера станет итоговый турнир Masters Cup.

"Рафаэлю пришла в голову прекрасная идея - наш дуэт стал бы отличной рекламой теннису, - считает швейцарец. - Однако я никогда не играл в паре в конце сезона и готов сделать это только в сборной Швейцарии". В последние два года соперничество Федерера и Надаля является главным противостоянием в мужском теннисе.

В настоящее время оба продолжают борьбу на Открытом чемпионате США. Надаль уже вышел в 1/4 финала, где встретится с россиянином Михаилом Южным, а Федереру для попадания в восьмерку сильнейших предстоит победить Марка Жиквеля из Франции. Первая и вторая ракетки турнира могут сыграть друг с другом не раньше финала.