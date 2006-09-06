Суд вынес приговор двум российским хоккеистам

Российский арбитражный суд признал незаконным отъезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) двух игроков ярославского "Локомотива" - Алексея Михнова и Андрея Таратухина. Оба хоккеиста, имеющие действующие контракты с российским клубом, минувшим летом написали заявления об увольнении по собственному желанию, передает «Лента.ru»

Суд признал факт нарушения игроками контрактов с "Локомотивом", а также запретил им выступать за другие команды. Оба хоккеиста сейчас находятся в Канаде и в ближайшее время должны подписать соглашения с клубами НХЛ: Михнов с "Калгари", а Таратухин - с "Эдмонтоном".

Решение российского арбитража принято на основании федерального закона о спорте. По мнению суда, положения закона имеют приоритет над трудовым кодексом. Дело "Локомотива" против хоккеистов команды проходит на фоне скандального побега центрфорварда магнитогорского "Металлурга" Евгения Малкина в НХЛ. Любопытно, что интересы "Локомотива" и уральского клуба представляет один и тот же человек - спортивный юрист Александр Беркович.