Минувшей ночью на Открытом чемпионате США по теннису был сыгран всего один матч - в планы организаторов в очередной раз вмешался дождь. Россиянка Елена Дементьева неожиданно уступила Елене Янкович из Сербии в 1/4 финала. Для Янкович выход в полуфинал турнира "Большого шлема" стал первым в карьере.

Дементьева проиграла матч за 62 минуты, выиграв за два сета всего три гейма. По ходу встречи Янкович семь раз подряд взяла подачу соперницы, что и предопределило разгромный счет - 6:2, 6:1. В полуфинале сербская теннисистка встретится с победительницей матча Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - Линдсэй Дэвенпорт (США).

"Она играла очень здорово от начала и до конца, - попыталась объяснить свое поражение Дементьева. - У меня не было шансов. Мне тяжело в этом признаться, но сегодня соперница была лучше. Я боролась за каждое очко, однако она играла все лучше и лучше".

Отметим, что в мужском одиночном разряде до начала дождя стартовали два матча 1/8 финала. В обеих встречах принимают участие россияне. Николаю Давыденко для общей победы осталось выиграть один сет у британца Энди Мюррея (6:1, 5:7, 6:3), а Марат Сафин и Томми Хаас успели привести лишь три гейма: россиянин ведет со счетом 2:1, причем ему уже удалось взять подачу соперника, пишет «Лента.ru»