На матч Франция - Италия приглашены 80 иммигрантов

Защитник сборной Франции Лилиан Тюрам пригласил на матч Франция - Италия, который пройдёт в Париже в среду, 80 бездомных иммигрантов, пишет «Газета.Ru». "Хорошо, что Тюрам берёт нас на матч. Это покажет французам, что мы всё ещё здесь, - сказал 25-летний Фидель Нитиема из Кот-д'Ивуара. - Сборная Франции представляет Францию. Мы все одинаковые и неважно, какого цвета наша кожа".

Ранее Тюрам выступал с критикой министра внутренних дел страны Николя Саркози, ужесточившего правила иммиграции и пообещавшего выслать из Франции всех нелегальных иммигрантов и лидера радикально правого движения Жана-Мари ле Пена, заявившего, что в сборной Франции слишком много негров.