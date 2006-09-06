На президента ФК «Орёл» заведено уголовное дело

Прокуратура Советского района города Орёл возбудила уголовное дело в отношении президента некоммерческого партнерства "футбольный клуб "Орел" Анатолия Шелеста. Он подозревается в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на газету "Орловские новости". Как рассказала исполняющая обязанности прокурора Тамара Горбатова, Анатолий Шелест, не имея должных полномочий, произвел платежи в адрес страховой компании ООО "Стандарт-капитал" на сумму 3,2 млн руб. При этом договора о добровольном медицинском страховании от несчастных случаев были заключены и с игроками, и с работниками футбольного клуба, уволенными из него еще в декабре прошлого года.

Газета связывает потерю Анатолием Шелестом статуса "неприкасаемого" с недавним уходом в отставку начальника областного УВД Леонида Пашина, пишет «Газета.Ru»