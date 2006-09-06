Третьяк нашел еще одного спонсора для хоккейной сборной

В среду 6 сентября Федерация хоккея России (ФХР) подписала спонсорский договор с компанией "Ингосстрах", соглашение рассчитано на один год. Точная сумма сделки не разглашается, но генеральный директор нового партнера ФХР Александр Григорьев подчеркнул, что она составляет не менее одного миллиона долларов.

Президент Федерации Владислав Третьяк подчеркнул, что "Ингосстрах" будет поддерживать сборные страны всех уровней, а также чемпионат российской суперлиги, передает «Лента.ru». Отметим, что титульным спонсором ФХР является компания "Рособоронэкспорт", контракт с которой также заключен на один год.

Первая хоккейная сборная страны уже открыла сезон - 2006/07, одержав победу на Кубке "Ческе Пойиштовны" (первый из четырех турниров Евротура). В период с 31 августа по 2 сентября россияне взяли верх над командами Швеции, Финляндии и Чехии. Эти соревнования стали дебютом нового главного тренера сборной Вячеслава Быкова.