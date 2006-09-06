Будет ли принят Гибралтар в УЕФА?

В январе на конгрессе УЕФА будет рассмотрено заявление о приеме в эту организацию Гибралтара. К этому обязал международный спортивный суд в Лозанне. Как известно, впервые Гибралтар подал заявку о членстве в УЕФА в 1999 году, пишет «Газета.Ru»

Испанское правительство возражает против членства Гибралтара в международных спортивных организациях из-за исторического спора о суверенитете этой территории, которая находится на побережье Испании, но находится под контролем Великобритании. Согласно существующему регламенту только независимые государства могут присоединиться к УЕФА.