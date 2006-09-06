Хиддинк выбрал игроков на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк назвал стартовый состав на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2008 против Хорватии. Команда сыграет по привычной в последнее время схеме с тремя центральными защитниками, двумя "бровочниками", одним форвардом и насыщенной средней линией поля, сообщает «Лента.ru»

По сравнению с товарищеским матчем с Латвией (1:0) Хиддинк заменил трех игроков. Вместо травмированного Василия Березуцкого сыграет Денис Колодин, Владислава Радимова в центре поля заменит Игорь Семшов, а на острие атаки вместо болеющего ангиной Александра Кержакова будет действовать Роман Павлюченко.

Матч Россия - Хорватия начнется в 19:00 на московском стадионе "Локомотив". Все билеты (около 29 тысяч) проданы, поэтому ожидается, что игра пройдет при аншлаге. Безопасность зрителей обеспечивается силами почти двух тысяч работников служб правопорядка.

Состав сборной России

Акинфеев - Колодин, Игнашевич, А.Березуцкий - Анюков, Алдонин, Семшов, Измайлов, Аршавин, Билялетдинов - Павлюченко.