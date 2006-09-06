Ковалайнен заменит Алонсо в Renault

Как и ожидалось, Хейкки Ковалайнен в следующем сезоне станет партнером Джанкарло Физикеллы по Renault. Об этом было объявлено сегодня, сообщает «Мир Формулы-1»

Хейкки Ковалайнен: “Я очень рад, что получил возможность выступить за такую чемпионскую команду как Renault. Я с 2002 года принимал участие в программе подготовки молодых пилотов Renault и все это время мечтал стать пилотом Формулы-1. Теперь моя мечта сбывается. Последние два года я работал на тестах, а также выступил в GP2 – все это позволило мне набраться солидного опыта, который понадобится мне для побед в Формуле-1.



У меня была прекрасная возможность показать команде, что я могу. И то, что они поверили в меня, придает мне солидной мотивации. Я с нетерпением жду фантастического момента, когда окажусь на стартовой решетке Мельбурна. Но до этого еще много времени, а прямо сейчас я концентрируюсь на том, чтобы помочь Renault выиграть чемпионат 2006 года”.