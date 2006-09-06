Бриаторе продлил контракт с Renault

В Renault рады сообщить, что Флавио Бриаторе продлил контракт с командой еще на два года. В последнее время 56-летний итальянец, работавший в команде с 2000 года, ни раз заявлял о возможном уходе из спорта. Видимо, Бриаторе нашел мотивацию в работе с молодым Хейкки Ковалайненом, с которым Renault подписала контракт призового пилота, сообщает «Мир Формулы-1»



Карлос Госн, президент Renault: “Под руководством Флавио команда провела незабываемый сезон-2005, выиграв оба титула. Сезон-2006 тоже стал впечатляющим. Мы очень рады, что он остается”.