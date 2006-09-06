Зонта поможет Renault с резиной

В следующем сезоне наступает монополия Bridgestone. В этом случае Renault, где сейчас используют резину Michelin, весьма пригодится опыт Риккардо Зонты, который в этом сезоне пилотировал Toyota на японских шинах.

Риккардо Зонта: “Я очень рад присоединиться к Renault и поделиться с командой своим опытом. Для меня это большая мотивация – работать с чемпионской машиной.

Я провел четыре очень полезных года в Toyota. За последнее время я очень многое узнал о резине Bridgestone, когда мы меняли поставщика резины. Это касается как настроек машины, так и понимания характеристик шин. Думаю, это будет полезным для Renault в следующем сезоне. С нетерпением жду момента, когда приступлю к работе в моей новой команде”, пишет «Мир Формулы-1»