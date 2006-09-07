Сборная России не выиграла у Хорватии

Сборная России провела свой первый матч в отборочной группе ЧЕ-2008. Подопечные Гуса Хиддинка на раскисшем поле стадиона «Локомотив» принимали сборную Хорватии.



В первом тайме намного активнее выглядели гости, которые упустили несколько реальных возможностей для взятия ворот Игоря Акинфеева, но голкипер ЦСКА выручал свою команду. Во второй половине с выходом на поле нападающего «Томи» Павла Погребняка игра у нашей команды наладилась, и наконец-то стали появляться опасные моменты у ворот хорватов, однако в ряде моментов россиянам не хватало удачи и точности в завершении атак. В итоге встреча так и закончилась нулевой ничьей, передает «Советский Спорт».



Чемпионат Европы-2008



Отборочный турнир



Группа Е



Россия – Хорватия – 0:0



Россия: Акинфеев, Анюков, Колодин, А. Березуцкий, Билялетдинов, Игнашевич, Измайлов, Алдонин, Павлюченко (Погребняк, 53), Аршавин, Семшов



Хорватия: Плетикоса, Саблич, Модрич, Р. Ковач, Чорлука, Класнич (Бабич, 88), Рапаич (Петрич, 58), Кранчар, Шерич, Н. Ковач, Да Силва (Леко, 70)



Предупреждение: Алдонин, 68