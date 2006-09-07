ЧЕ-2008. Отборочный тур. Результаты матчей

Прошли матчи отборочного тура чемпионата Европы-2008. Результаты состоявшихся игр в группах таковы…



Группа А



Польша - Сербия - 1:1 (1:0)

Голы: Матушак, 30 - Лазович, 71

Польша: Ковалевски, Голянски (Василевски, 72), Йоп, Бак, Жевляков, Йелень (Блажковски, 73), Левандовски, Радомски, Журавски, Матусяк, Кшинувек

Сербия: Стойкович, Маркович, Степанов, Бишевач, Крстаич, Дуляй (Эргич, 67), Н.Ковачевич, Станкович, Трисович (Лазович, 60), Пантелич (Короман, 82), Жигич

Предупреждения: Голански, 19. Блажковски, 80. Ковалевски, 90 - Маркович, 43. Степанов, 55. Станкович, 55. Крстаич, 86



Армения – Бельгия – 0:1 (0:1)

Гол: ван Бюйтен, 40

Армения: Каспаров, Овсепян, Арзуманян, Дохоян, Меликян, Р. Хачатурян, К. Алексанян, Мкртчан (Карамян, 76), Мхитарян (Г. Петросян, 81), Мелконян, Шахгелдян (А. Акобян, 72)

Бельгия: Стейнен, Хуфкенс, Симонс, ван Дамм, ван Бюйтен, Дерден (Гоор, 65), Энглебер, Коллен (Борре, 59), Герертс, Дембель (Дефур, 77), Пьерони

Предупреждения: Р. Хачатурян, 89 - Дерден, 28. Ван Дамм, 67. Борре, 78. Пьерони, 86



Азербайджан – Казахстан – 1:1 (1:1)

Голы: Ладага, 16 – Бяков, 36.

Азербайджан: Велиев, А. Керимов, Соколов (Музыка, 58), Аббасов (Меликов, 46), Ладага, Султанов (Мусаев, 65), Чертоганов, Имамалиев, Дзавадов, И. Гурбанов, Гомес

Казахстан: Лория, Ю. Азовский, Кучма, Жалмагамбетов, Смаков, Карпович (Травин, 66), Сергиенко, Хохлов, Бяков, Балтиев, Жумаскалиев (Утабаев, 74)

Предупреждение: Балтиев, 78



Финляндия – Португалия – 1:1 (1:1)

Голы: Йоханссон, 21 – Гомиш, 41.

Финляндия: Йескелайнен, Каллио, Хюпия, Тихинен, Пасанен, Колкка (Еременко, 81), Тайнио, Варийнен, Хейкиннен, Литманен, Йоханссон (Куки, 63)

Португалия: Рикарду, Канейра, Рикарду Кошта, Карвальо, Нуну Валенте, Коштинья, Петит, Деко (Тьягу, 85), Нани (Роха, 56), Криштиану Роналдо, Нуну Гомиш (Моутиньо, 75)

Предупреждения: Литманен, 30. Хейкиннен, 66. Еременко, 90 - Рикарду Кошта, 35. Коштинья, 69

Удаление: Рикарду Кошта, 53



Группа В



Франция - Италия - 3:1 (2:1)

Голы: Гову, 2, 55. Анри, 18 - Джилардино, 20

Франция: Купе, Саньоль, Галлас, Тюрам, Абидаль, Рибери (Саа, 88), Виейра, Макелеле, Малуда, Гову (Вильторд, 75), Анри

Италия: Буффон, Дзамбротта, Каннаваро, Барзальи, Гроссо, Семиоли (Ди Мичеле, 54), Пирло, Гаттузо, Перротта, Кассано (Индзаги, 73), Джилардино (Де Росси, 87)

Предупреждения: Анри, 37 - Каннаваро, 29. Перротта, 44. Джилардино, 64. Джамбротта, 90



Украина – Грузия – 3:2 (1:1)

Голы: Шевченко, 31. Ротань, 61. Русол, 80 - Арвеладзе, 36. Деметрадзе, 60

Украина: Шовковский, Несмачный, Русол, Тимощук, Ротань, Шелаев, Гусев, Ребров (Воронин, 57), Гусин (Езерский, 45), Ткаченко (Воробей, 86), Шевченко

Грузия: Чантурия, Кобиашвили, Асатиани, Хизанишвили, Имедашвили, Канкава, Гогуа, Квирквелия, Ментешашвили, Деметрадзе, Ш. Арвеладзе

Предупреждения: Гогуа, 25. Езерский, 60. Деметрадзе, 89. Арвеладзе, 89



Литва - Шотландия – 1:2 (0:0)

Голы: Мицейка, 85 – Дэйлли, 46. Миллер, 63.

Литва: Карчемарскас, Станкевичюс, Джяукштас, Скерла, Жвиргждаускас, Савенас (Тамошаускас, 50), Калонас, Миколиунас (Лабукас, 66), Прейкшайтис (Мицейка, 81), Пошкус, Данилевичюс

Шотландия: Гордон, Дэйлли, Вейр, Г. Колдуэлл, Нэйсмит, Прессли, Флетчер, Куаши (Бойд, 43), Макфадден (Г. Александр, 21), Хартли (Северин, 88), К. Миллер

Предупреждения: Жвиргждаускас, 10. Прейкшайтис, 14. Пошкус, 62. Калонас, 78 - К. Миллер, 29. Дэйлли, 39. Г. Колдуэлл, 56.



Группа С



Босния и Герцеговина - Венгрия - 1:3 (0:1)

Голы: Мисимович, 63, с пенальти - Хужти, 36, c пенальти. Гера, 46. Дардаи, 49

Босния и Герцеговина: Хасагич, Мусик (Миленкович, 46), Спахич, Папач, Байрамович, Барбарес, Мисимович, Керкес, Хргович (Беслия, 73), Болич, Бартолович (Тривунович, 63)

Венгрия: Кирали, Фехер (Кисс, 82), Лев (Кабат, 65), Ванчак, Эгер, Тот, Мольнар, Дардаи, Торгелле, Гера, Хужти

Предупреждения: Спахич, 37. Барбарес, 41. Болич, 51. Беслия, 76 - Фехер, 10

Удаление: Спахич, 39



Турция – Мальта – 2:0 (0:0)

Голы: Нихат, 56. Метин, 77

Турция: Рюштю, Топуз, Арат, Зан, Аурелио, Текке (Нихат, 45), Бастюрк (Туран, 45), Метин, Эргюн, Шюкюр (Сахин, 85),Алтынтоп

Мальта: Хэйбер, Кьянтар, Уэллмен, Саид, Димеч, Агиус (Шиберрас, 87), Саммут (Пулличино, 81), Мифсуд, Вудс, Шембри (Шерри, 89), Пейс

Предупреждения: Вудс, 17. Алтынтоп, 34. Зан, 66



Норвегия - Молдавия – 2:0 (0:0)

Голы: Стремстад, 74. Иверсен, 79.

Норвегия: Мюре, Хаген, Хангеланн, М. Йонсон (Иверсен, 65), Стремстад (Ларсен, 90), Андерсен, Педерсен, Рамбекк, Хестад, Карью, Ф. Йонсен (Соскьяр, 45)

Молдавия: Пащенко, Лащенков (Клещенко, 77), Корнеенков, Тестимицану, Ребежа, Епуряну, Ковальчук, Иванов, Берко, Рогачев (Даду, 72), Олексич

Предупреждения: Андерсен , 25 - Берко, 11. Олексич, 65. Лащенков, 77.

Удаление: Берко, 46



Группа D



Сан-Марино - Германия - 0:13 (0:6)

Голы: Подольски, 11, 28, 43, 64, 72. Клозе, 30, 45. Баллак, 35. Швайнштайгер, 47. Хицльшпергер, 66, 72. Фридрих, 87. Шнайдер, 90, с пенальти.

Сан-Марино: Симончини, Валентини, Ванусси (Симончини, 68), Альбани, Делла Валле, Баккиокки, Палацци, Марани (Маси, 78), Доменчиони (Бонини, 46), Марани, Сельва

Германия: Леманн, Йенсен, А.Фридрих, Лам, Швайнштайгер, Фрингс (Хицльшпергер, 62), Баллак (Одонкор, 46), Шнайдер, М.Фридрих, Клозе (Асамоа, 46), Подольски

Предупреждения: Марани, 90 - Одонкор, 74



Словакия - Чехия - 0:3 (0:2)

Голы: Сьонко, 10, 21. Коллер, 57

Словакия: Чонтофальски, Глинка, Шкртел, Дюрица, Валахович (Годур, 45), Авенто, Чех (Немет, 24), Крайчек, Кархан, Минтал, Себо (Голошко, 45)

Чехия: Чех, Янкуловски, Йиранек, Уйфалуши, Розегнал, Полак (Ковач, 72), Галашек, Сионко (Штайнер, 77), Росицки, Плашил, Коллер

Предупреждения: Шкртел, 49. Дюрица, 61. Крайчек, 89



Группа Е



Израиль – Андорра – 4:1 (3:0)

Голы: Бенаюн, 9. Бен Шушан, 11. Гершон, 43, с пенальти. Тамус, 69 - Фернандес, 84

Израиль: Ават, Афек, Бен Хаим, Гершон, Цив, Тал, Бадир (Алберман, 76), Бенаюн (Голан, 69), Бен Шушан, Катан (Темиле, 62), Колаутти

Андорра: Альварес, Бернаус, Гарсиа, Лима, Айяла, Сильва, Сонехе, Виейра (Марин, 67), Хименес, Пуйоль (Гарсия, 45), Руис (Фернандес, 54)

Предупреждения: Тал, 13. Сонехе, 14. Бенаюн, 32. Айяла, 48. Колаутти, 57. Фернандес, 82.

Удаление: Сильва, 77



Македония - Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Крауч, 46

Македония: Николовски, Новески, Петров, Седлоски, Митрески, Лазаревски, Яанцевски (Тасевски, 52), Шумуликоски, Наумоски (Шакири, 74), Мазнов (Стойков, 56), Пандев

Англия: Робинсон, Ф.Невилл, Терри, Фердинанд, Э.Коул, Джеррард, Харгривз, Лэмпард (Кэррик, 83), Даунинг, Крауч (Джонсон, 87), Дэфо (Леннон, 76)

Предупреждения: Крауч, 60. Джеррард, 87. Э.Коул, 89 - Наумоски, 2. Лазаревски, 38. Пандев, 67



Россия - Хорватия - 0:0



Группа F



Северная Ирландия - Испания - 3:2 (1:1)

Голы: Хили, 20, 64, 80 - Хави, 14. Давид Вилья, 52

Сев.Ирландия: Кэррол (Тейлор, 12), М.Дафф, А.Хьюс, Крейган, Эванс, Гиллеспи, Клингхэн, Дейвис, Бэйрд, Хили (Фини, 85), Лафферти (Куинн, 54)

Испания: Касильяс, Серхио Рамос (М.Сальгадо, 45), Пуйоль, Пабло Ибаньес, Антонио Лопес, Альбельда (Фабрегас, 29), Хави, Хаби Алонсо, Фернандо Торрес (Луис Гарсия, 63), Давид Вилья, Рауль

Предупреждения: М.Дафф, 79. Фини, 90 - Антонио Лопес, 41. Пуйоль, 70.



Исландия – Дания – 0:2 (0:1)

Голы: Роммедаль, 5. Томассон, 33

Исландия: Арасон, Стейнссон, Сигурдссон, Хрейдарссон, Ингимарссон, Йонссон (В. Гуннарссон, 66), Гуннарссон (Гисласон, 76), Арнассон (Видарссон, 82), Гудьонссон, Гудьонсен, Торвальдссон

Дания: Серенсен, Якобсен, Гравгор, Аггер, Поульсен, Каленберг (Йенсен, 82), Гравесен (Д. Йенсен, 70), Кристиансен, Томассон, Йоргенссен (Хельвег, 90), Роммедаль

Предупреждения: Гудьонссон, 3. Гуннарссон, 52. Гудьонсен, 56



Швеция – Лихтенштейн – 3:1 (1:1)

Голы: Ольбак, 2, 70. Розенберг, 89 – Фрик, 27

Швеция: Шаабан, Нильссон, Ханссон, Лючич, Эдман, Линдерот, Александерссон, Челльстрем (Свенссон, 57), Юнберг, Ольбак, Элмандер (Розенберг, 52)

Лихтенштейн: Йеле, Хаслер, Риттер, Майерхофер, Бюхель, Штоклаза, Фишер (Р. Бюхель, 55), Фрик, Ритцбергер, Бек (Бургмайер, 42), М. Фрик

Предупреждения: Фрик, 18. Эдман, 26. Майерхофер, 41. Свенссон, 71.



Группа G



Албания – Румыния – 0:2 (0:0)

Голы: Дикэ, 65. Муту, 75, с пенальти

Албания: Бегай, Бекири, Даллку, Кана, Хаси, Скела (Алиай, 64), Лала (Мукай, 78), Таре, Богдани (Кастрати, 62), Хакши, Курри

Румыния: Лобенц, Контра, Рац, Гионя, Киву, Кодря, Петре, Дикэ, Марика (Ганя, 78), Муту (Николицэ, 85), Росу (Маргаритеску, 89)

Предупреждения: Таре, 20. Богдани, 40. Хаси, 45. Росу, 69. Курри, 74. Бекери, 72. Кана, 83



Болгария – Словения – 3:0 (0:0)

Голы: Божинов, 58. М. Петров, 70. Телкийски, 81.

Болгария: Иванков, Ангелов, Лусио, Тунчев, Гаргоров, Ст. Петров, Янков (Кишишев, 69), Георгиев (Телкийски, 53), Петров, Божинов (Йовов, 60), Янкович

Словения: Маврич, Илич, Кнавс, Йокич, Цесар, Злогар, Корен (Лаврич, 76), Комац, Ачимович, Бирса (Семлер, 80), Новакович

Предупреждения: Ачимович, 14. Божинов, 45. М. Петров, 51. Тунчев, 56. Йокич, 56. Корен, 58.



Голландия - Беларусь - 3:0 (1:0)

Голы: Ван Перси, 33, 78. Кюйт, 90

Голландия: Ван дер Сар, Хейтинга (Булахруз, 67), Оэйер, Матийсен, Ван Бронкхорст, Де Йонг, Снейдер, Ландзаат (Шаарс, 68), Хунтелаар (Бабел, 76), Ван Перси, Кюйт

Белоруссия: Хомутовский, Юрьевич, Штанюк, Омельянчук, Ленцевич, Калачев (Ланько, 73), Ковба, Корытько (Страханович, 45), Ромащенко (Концевой, 69), Глеб, Корниленко

Предупреждения: Ван Перси, 28. Матийсен, 45 - Ленцевич,90