Молодежный ЧЕ. Отборочные матчи. Результаты

Состоялись отборочные матчи чемпионата Европы-2007 среди молодежи. Сборная Украины, еще до матча потерявшая шансы на выход в следующий тур, выиграла у команды Хорватии. Результаты всех матчей:



Молодежный чемпионат Европы. Отборочный турнир



Группа 6

Россия - Венгрия - 3:1 (1:0)

Голы: Денисов, 21. Баженов, 55. Баженов, 76. - Фецешин, 84.



Группа 1

Норвегия – Босния и Герцеговина – 1:1 (1:0)

Голы: Йоханнесен, 21 – Ибишевич, 79.



Группа 3

Сербия – Литва – 2:0 (1:0)

Голы: Янкович, 30. Бабович, 66.



Группа 4

Бельгия - Греция - 2:1 (0:0)

Голы: Харун, 65, 90 - Вандельнуат, 60, в свои ворота



Группа 8

Швейцария – Англия – 2:3 (1:2)

Голы: Фолантен, 29. Барнетта, 70 – Уолкотт, 13. Нагент, 18. Милнер, 88.



Группа 9

Чехия – Белоруссия – 2:1 (0:0)

Голы: Кадлец, 70, 86 – Ковель, 90.



Группа 12

Хорватия - Украина - 1:2 (0:1)

Голы: Бушич, 61 - Фещук, 30. Яценко, 84



Группа 13

Турция – Израиль – 0:0



Вышли в стыковые матчи: Россия, Чехия, Босния и Герцеговина, Сербия, Израиль, Англия, Испания, Бельгия, Италия, Португалия, Германия, Швеция, Болгария, Франция