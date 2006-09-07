Липпи отказался работать со сборной Италии

Марчело Липпи, который привел итальянскую сборную к триумфу на чемпионате мира, отказался от предложения Итальянской футбольной федерации стать техническим директором "Скуадры адзурры".



После невыразительных матчей сборной под руководством Роберто Донадони, руководители футбола срочно ищут пути выхода из кризиса, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



Представитель федерации Гвидо Росси заявил, что разговаривал по этому вопросу с Липпи и выразил уверенность, что титулованный специалист примет предложение вернуться в национальную команду. Однако тренер подтвердил свое желание после отдыха больше не руководить национальными командами, а сосредоточиться исключительно на работе в клубе.