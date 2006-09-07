В Киеве пройдут титульные боксерские бои

23 сентября в рамках вечера профессионального бокса в киевском Дворце спорта пройдут несколько титульных боев с участием украинских, российских боксеров, а также спортсменов из других стран. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».



Генеральный директор украинской промоутерской компании National Box Promotion Александр Красюк рассказал: "В первом из них украинец Юрий Нужненко (23 победы, 0 поражений, 12 нокаутов) проведёт защиту принадлежащего ему титула Интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,6 кг) против россиянина Максима Нестеренко (44 победы, 7 поражений, 2 ничьи, 28 нокаутов)".



"Во втором чемпионском поединке за звание Интернационального чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в младшем среднем весе (до 69,8 кг) россиянин Заур Байсангуров (14 побед, 0 поражений, 12 нокаутов) встретится с мексиканцем Марко Антонио Рубио (34 победы, 3 поражения, 1 ничья, 30 нокаутов). Также в этот день с вероятностью в 90 процентов, может пройти и ещё один титульный бой - за звание чемпиона Европейского боксёрского союза (EBU) в суперсредней весовой категории (до 76 кг) между Мгером Мкртчяном (Армения), обладающим этим титулом в данный момент, и грузином Давидом Гогия", добавил Красюк.