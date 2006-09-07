Формула-1. Шумахер: Наша задача – атаковать «Рено»

Пилот "Феррари" Михаэль Шумахер перед "Гран-при Италии" так обозначил цели своей команды на гонку на домашней трассе в Монце: "Мы должны сократить отставание от соперников. Единственный способ добиться этого - атаковать "Рено" во всех оставшихся гонках. В такой ситуации, уверен, команде поможет опыт прошлых лет. Впереди еще четыре гонки, в которых всякое может случиться. У нас хорошие шансы на титул в личном зачете и победу в Кубке Конструкторов".



"Хочу, чтобы в предстоящий уик-энд меня не спрашивали о продолжении карьеры. Мы обещали сделать заявление в Монце, и сделаем его после гонки. Но до финиша все наши мысли о том, как бы одержать победу", - добавил также немец, передает «Спорт Экспресс».