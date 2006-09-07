Южный пробился в полуфинал US Open

На Открытом чемпионате США по теннису определилась первая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде. Первым в четверку сильнейших пробился Михаил Южный, переигравший вторую ракетку турнира Рафаэля Надаля (Испания). За выход в финал россиянин поспорит с американцем Энди Роддиком, передает «Лента.ru».



В первой половине матча Южный и Надаль обменялись выигранными сетами, а ключевым моментом третьей партии стал десятый гейм, когда Южный отыграл три сет-пойнта. В дальнейшем Михаил довел сет до тай-брейка, который сложился для него удачно (7:5). Четвертую партию россиянин выиграл со счетом 6:1.



"Это был очень трудный матч, - признался Южный на послематчевой пресс-конференции. - Не могу поверить, что обыграл Рафаэля в четырех сетах. Думаю, это был один из лучших матчей в моей карьере". Победитель признался, что ему очень помогала поддержка российских болельщиков, скандировавших "Миша! Миша!"



В полуфинале Южный встретится с Энди Роддиком, который не встретил особого сопротивления со стороны Ллейтона Хьюитта (Австралия). Два других полуфиналиста в мужском одиночном разряде определятся в четверг в матчах Роже Федерер (Швейцария) - Джеймс Блейк (США) и Томми Хаас (Германия) - Николай Давыденко (Россия).



US Open - 2006. Мужчины.



1/8 финала



Федерер (Швейцария, 1) - Жиквель (Франция) - 6:3, 7:6 (7:2), 6:3

Блейк (США, 5) - Бердых (Чехия, 12) - 6:4, 6:3, 6:1



1/4 финала

Роддик (США, 9) - Хьюитт (Австралия, 15) - 6:3, 7:5, 6:4

Южный (Россия) - Надаль (Испания, 2) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:5), 6:1