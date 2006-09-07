Слуцкая и Плющенко выступят под скрипку Страдивари

Знаменитый венгерский скрипач Эдвин Мартон будет вживую аккомпанировать Ирине Слуцкой, Евгению Плющенко, Татьяне Тотьмяниной и Максиму Маринину на показательных выступлениях, которые состоятся 24 сентября в рамках чемпионата мира по экстремальному катанию на льду "Ледовый Экстрим-2006". Об этом агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщила руководитель PR-отдела продюсерского центра Ice Vision Светлана Рябинкова.



"Эдвин сыграет музыку не только к хорошо известным зрителям олимпийским программам, но и исполнит несколько новых не известных ранее публике композиций, - рассказала Светлана Рябинкова. - Эдвин Мартон играет на знаменитой скрипке Страдивари, которых осталось в мире не более 10 штук. В первый раз уникальная скрипка звучала в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга во время выступления фигуристов 8 марта, но, к сожалению, попасть на показательные выступления тогда смогли далеко не все желающие. И вот у петербургских зрителей вновь появляется редкая возможность услышать скрипку Страдивари вживую".



В роли ведущих вечера выступят неоднократная чемпионка мира и Европы, призер двух Олимпиад в одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая и резидент Comedy Club Александр Ревва.