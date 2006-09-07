«Спартак» подал жалобу на ЦСКА

Московский "Спартак" направил официальную жалобу на ЦСКА в Российский футбольный союз (РФС). Спартаковское руководство недовольно ценами билетов для своих болельщиков, установленными ЦСКА перед матчем между клубами. Армейцы (хозяева поля) продают билеты в гостевой сектор стадиона "Динамо" по 250 рублей, сообщает «Лента.ru»

На матче, который состоится в субботу 9 сентября, поклонники "Спартака" будут находиться на Восточной трибуне (за воротами). В то же время билеты на Западную трибуну (фанатский сектор ЦСКА) стоят 150 рублей. Как отмечается в заявлении на официальном сайте "Спартака", "даже на некоторые сектора центральных трибун, Северной и Южной, стоимость билетов составляет 200 и 250 рублей".

Спартаковцы считают, что действия ЦСКА нарушают регламент чемпионата России по футболу, где сказано, что билеты на секторы стадиона одной ценовой категории должны стоить одинаково. "Мы обращаемся в Российский футбольный союз с просьбой разобраться в этой ситуации и принять меры", - говорится в заявлении.

Игра ЦСКА - "Спартак" начнется в 16:00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире Первого канала. После 18 сыгранных в чемпионате России матчей клубы занимают первое и второе места: у ЦСКА 37 очков, у "Спартака" - 34.