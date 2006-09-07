Мотоспорт: украинец взял «серебро»

На прошедешем в Польше VI этапе Bridgestone-Power-Cup-2006 по кольцевым мотогонкам в рамках подготовки к 4 и 5-му этапам чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам в гонках на Кубок Bridgestone поучаствовала и команда Info300 Racing Team, первый пилот которой Валерий Гарбарук занял второе место. Сильнее Валерия оказался лишь немец Франк Рейгер занявший первое место, пишет «СпортОнлайн»

«Изначально мы не планировали участвовать в Кубке. В Польшу мы поехали исключительно ради тренировки перед 4 и 5-м этапами Чемпионата Украины: кольцо в Познани – качественный и безопасный трек известный во всем мире. Однако, взвесив все за и против, было решено задержаться в Познани еще на два дня.

Единственным условием, которому мы не соответствовали, было ограничение по использованию резины. Согласно регламенту, в гонках Bridgestone-Power-Cup могут участвовать лишь пилоты, чьи мотоциклы обуты в шины Bridgestone. Традиционно в нашей команде используется Michelin, поэтому пришлось дополнительно закупать резину японского производителя. Результат – второе место в классе SBK», – приводит слова Валерий Гарбарука пресс-служба команды Info300 Racing Team.

Bridgestone-Power-Cup – регулярное соревнование, состоящее из 8 этапов, в котором принимают участие спортсмены из Восточной и Западной Европы. Ежегодно в Кубке участвуют на постоянной основе более 30 гонщиков.