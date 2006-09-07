Третьяк: никто не превысил потолок зарплат

Ни один клуб российской хоккейной суперлиги пока не превысил потолок зарплат, введенный в чемпионате России с этого сезона. Об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной открытию очередного чемпионата страны, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. "Ни один клуб суперлиги пока потолок не превысил", - отметил глава ФХР. Начальник управления по проведению соревнований ФХР Николай Урюпин добавил, что окончательно этот вопрос прояснится "по ходу сезона или после его окончания", поскольку по ходу чемпионата России предусмотрены дозаявки игроков. "В настоящий момент клубы еще сами не знают точно, какой бюджет они потратят в этом сезоне, - подчеркнул Урюпин. - В любом случае, мы получим все данные по бюджетам клубов по окончании сезона". Напомним, что потолок зарплат клубов (ограничение фонда совокупного дохода хоккеистов клуба) составляет 300 млн рублей. Клубы могут его превышать при условии выплаты штрафа в 30% от этого превышения. К тому же контракт одного хоккеиста на выбор клуба может быть выведен за пределы суммы, подпадающей под потолок зарплат. В качестве меры наказания за незаконное превышение потолка зарплат предусмотрен штраф в 60 млн рублей, передает «Газета.Ru»

Говоря о новом хоккейном сезоне, Третьяк сообщил, что российским болельщикам предстоит увидеть 513 матчей национального чемпионата, в которых примут участие ориентировочно 655 хоккеистов. Глава ФХР выразил надежду, "что клубы суперлиги подарят нам красивый увлекательный сезон", и в чемпионате России "зажгутся новые звездочки". Третьяк рассказал, что в предстоящем сезоне в Москве, Магнитогорске, Уфе, Балашихе и Нефтекамске откроются новые современные ледовые дворцы.

Урюпин, в свою очередь, напомнил о схеме проведения чемпионата России в суперлиге. В нем примут участие 19 команд, которые проведут между собой трехкруговой гладкий чемпионат, по итогам которого в плей-офф попадут 16 клубов.

"Плей-офф будет проходить по прошлогодней схеме (до трех побед одной из команд в одни и те же дни) из-за того, что чемпионат мира в Москве стартует на две недели раньше по сравнению с первенством мира-2006 в Риге", - отметил Урюпин, подчеркнув, что старая схема плей-офф даст сборной России больше времени для подготовки перед домашним турниром. С той же целью поединки плей-офф за 1-2 места могут быть передвинуты в случае, если полуфиналисты определятся всего в трех матчах. По словам Урюпина, подобный сдвиг может произойти впервые в истории проведения чемпионатов России.

Завершая тему плей-офф, Урюпин отметил, что если для определения победителя в пятом матче серии плей-офф победитель не будет выявлен в основное время, то команды будут играть овертайм до первой заброшенной шайбы. Иными словами, в решающих поединках серий плей-офф для определения победителя не будут пробиваться послематчевые буллиты, хотя на все остальные матчи серий это правило не распространяется.

Урюпин также напомнил, что по итогам чемпионата России суперлигу покинут две слабейшие команды. Число расстающихся с элитным дивизионом может увеличиться за счет тех клубов, чья инфраструктура (в первую очередь, вместимость стадионов) не будет соответствовать регламенту чемпионата России в суперлиги. (С сезона-2006/07 минимальный порог вместимости домашних арен равен 5500 зрителям).

На смену покидающим суперлигу в следующем сезоне придет команда, занявшая первое место в чемпионате России в высшей лиге. В том случае, если ее инфраструктура не будет соответствовать требованиям ФХР, это право будет передано второму клубу высшей лиги.

"В любом случае, через сезон в суперлиге будет 16 команд", - подчеркнул Урюпин в заключение.