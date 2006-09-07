УЕФА усилил проверку на допинг

УЕФА намерен продолжить начатую в прошлом сезоне практику внесоревновательных тестов футболистов команд, выступающих в Лиге чемпионов. Всем 32 участникам турнира, до тех пор пока они из него не вылетят, предписано присылать в УЕФА еженедельные отчеты, в которых должно быть указано, где будут находиться все их игроки, заявленные для участия в Лиге чемпионов. Игроки, в свою очередь, обязаны не препятствовать проведению проверок. Одновременно, как считают в УЕФА, тестированию могут подвергаться до десяти футболистов.

В прошлом сезоне УЕФА провел 400 подобных проверок. Все тесты дали отрицательный результат, передает «Газета.Ru»