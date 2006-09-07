Игроков «Реала» сравнили с дерьмом

Бывший игрок мадридского "Реала" Томас Гравесен, играющий сейчас за шотландский "Селтик", назвал в своем интервью телеканалу ТВ3 тренера "Реала" Фабио Капелло "эгоистом" и "самоуверенным человеком". "Он подошел ко мне и сказал, не видя, как я играю, что у него другие идеи. Очень высокомерно он заявил мне, что не желает меня. Он даже не знает, как меня зовут", - сказал Гравесен.

Гравесен высоко оценил игровые качества футболистов королевского клуба, но придерживается низкого мнения о их человеческих чертах. "Иногда они ведут себя как настоящее дерьмо", утверждал он.

«Газета.Ru»