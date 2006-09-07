Л/а: Мерлин Отти продолжит выступления

Легендарная бегунья, участница семи Олимпийских игр 46-летняя Мерлин Отти, с 2002 года представляющая Словению, приняла твердое решение продолжить выступления и в следующем летнем сезоне и не оставляет надежды принять участие и в своих седьмых Играх – в 2008 году в Пекине. Об этом сообщил менеджер и личный тренер спортсменки, известный в недавнем прошлом итальянский спринтер Стефано Тилли.

«Мерлин точно будет выступать и следующим летом, хотя насчет зимнего сезона мы пока не определились, - рассказал Тилли. – Все будет зависеть от настроения и самочувствия. При этом мы решили сосредоточиться только на одной дистанции – 100 м, а 200 м использовать - только на тренировках. Сейчас Мерлин потихоньку тренируется и готовится к своим последним стартам этого сезона – 14 сентября она примет участие в небольшом турнире в Голландии, а 23-го выступит в китайском Шанхае», пишет «Газета.Ru»

«После Шанхая Мерлин будет отдыхать, а тренировки возобновит 2 октября. Тогда мы вместе с ней и определимся, стоит ли выступать в зимнем сезоне. Все-таки главная цель сейчас – не травмироваться и подойти к будущему лету в оптимальной форме», - добавил Тилли.