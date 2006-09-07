Суркис: В Украину едут инспекторы УЕФА

С 11 по 16 сентября представители УЕФА нанесут инспекционный визит в Украину и Польшу. В задачу инспекторов входит изучение условий в этих странах на предмет их способности принять финальный турнир чемпионата Европы 2012 года по футболу. Об этом сегодня рассказали президент федерации футбола Украины Григорий Суркис и директор Исполнительной дирекции «Евро-2012» Иван Федоренко, передает корреспондент «Главреда».



Напомним, что в тендере на проведение Евро-2012, кроме Украины с Польшей, участвуют Италия, а также Венгрия с Хорватией (совместно). Григорий Суркис: «В программу визита инспекторов входит осмотр существующих стадионов, площадок, отведенных под строительство новых стадионов, тренировочных центров и заявленных отелей. А также – других спортивных сооружений. В ходе визита представители УЕФА встретятся с Президентом Украины Виктором Ющенко, спикером парламента, первым вице-премьером, министром по делам семьи, молодежи и спорта и другими.



Пройдет ли финальный турнир Евро-2012 в Украине и Польше, станет известно 8 декабря текущего года. Если все решится благополучным образом, то футбольные матчи чемпионата будут проходить в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске, Одессе. И в польских городах – Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Хожуве и Кракове.»



Иван Федоренко: «Украина и Польша имеют большие шансы одержать победу в этом конкурсе. Несмотря на необходимость улучшения гостиничной и спортивной инфраструктуры, совершенствования транспортного сообщения и доработки законов, наша заявка в отчете УЕФА была признана впечатляющей. Потому, что именно наши страны подали наиболее профессионально подготовленные пакеты документов. Кроме того, проведение подобного мероприятия в Украине и Польше предоставит УЕФА эксклюзивную возможность освоения нового рынка и популяризации футбола на просторах Восточной Европы.»