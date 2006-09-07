Вудс нацелился на Джонса и Тарвера

Чемпион IBF в полутяжелом весе Клинтон Вудс, одержавший недавно победу разделенным решением судей над экс-чемпионом мира в этом весе Гленом Джонсоном, нацелился на большие бои, и помимо кандидатуры своего соотечественника чемпиона IBF и WBO во втором среднем весе Джо Кальзаге рассматривает кандидатуры двух бывших чемпионов мира в полутяжелом весе — Роя Джонса-младшего и Антонио Тарвера, сообщает AllBoxing.Ru. Промоутер британца Дэннис Хобсон в воскресенье намерен отправиться в США для того, чтобы провести предварительные переговоры с представителями этих двух боксеров. Хобсон подчеркнул, что ждет от промоутера Кальзаге Фрэнка Уоррена конкретного предложения, которое можно будет обсуждать, и заявил, что пока Уоррен думает, они могут легко организовать поединок с Джонсом или Тарвером.